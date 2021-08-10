Trabzonspor 'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bordo mavililer Fildişi Sahilleri milli takımında da forma giyen Simon Deli'nin transferini bitirme noktasına geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, başarılı stoperi istediğine yönetime iletmişti. Simon Deli, daha önce Fenerbahçe 'nin gündemine de gelmişti.





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Transferin hızlı takımı Trabzonspor

Şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olan Trabzonspor, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Bordo mavililer bu sezon Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Cornelius'tan sonra bir transferi daha bitiriyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Belçika ekiplerinden Brugge forması giyen Simon Deli, Trabzonspor'un 8. transferi olmaya çok yakın. Trabzonspor, başarılı stoper ile anlaşma noktasına geldi.

Kariyerinde Sparta Prag ve Brugge gibi takımlar bulunan Fildişili stoperin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Simon Deli, Edgar ve Hugo ile birlikte forma mücadelesi verecek.





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