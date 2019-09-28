SON DAKİKA! Trabzonspor, şike süreciyle ilgili başvurusunu yaptı!

Trabzonspor, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın şike süreciyle ilgili kararının hukuka aykırı olduğunun tescillenmesi talebiyle İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu duyurdu. Bordo Mavili kulüpten yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesi’ne (CAS’ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı.

İsviçre Federal Mahkemesi’ne yönelik başvurumuz, cuma günü kulübümüzün İsviçre’de çalışmakta olduğu hukuk bürosu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS’a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi."