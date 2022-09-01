Son dakika Trabzonspor haberi! Olympiakoslu Masouras bitti bitiyor!

Trabzonspor 'da son dakika transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Umut Bozok'u kadrosuna katan, Cornelius'u Kopenhag'a satan Bordo-Mavili takımda son dönemin en hareketli transfer hareketliliği sürüyor.

UMUT BOZOK'UN SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transfer olduğunu açıklayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen golcü oyuncu Umut Bozok'la resmen anlaşmaya vardı.

Sabah'ın haberine göre; Fırtına, bonservisi Fransa Ligi ekiplerinden Lorient'te olan milli futbolcu için 2 milyon Euro civari bonservis bedeli öderken bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay verecek.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig 'de gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un maaşı ise 1 milyon Euro'nun üzerinde olacak.

BATSHUAYI'YE YAKIN TEMAS

Geçen ay da gündeme gelen Batshuayi için bir girişim daha olabilir. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hedeflediği isimlerden biri olan Batshuayi yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen bir isimdi. Ancak Dovbyk işi de olmazsa Fırtına, Chelsea kadrosunda yer alan dünyaca ünlü yıldız için girişimlerini tekrarlayacak. Satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak. Geçen sezon forma giydiği Beşiktaş 'tan 3 milyon Euro'nun üzerinde bir yıllık ücret alan Batshuayi yine aynı rakamları istiyor. Trabzonspor eğer bu transferde gözünü karartırsa takım içerisindeki tavan ücret sınırını da aşmış olacak. Bu nedenle Belçikalı şu an için ilk öncelik değil.





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DOVBYK İÇİN BÜYÜK GÜN

Cedric Bakambu ve Artem Dovbyk. Fırtına önceki gün Bakambu için Marsilya ile görüşmelere başlamıştı ancak bu transfer gerçekleşmeyince dün de Dovbyk için Dnipro'nun kapısını çalındı. Karadeniz ekibinin renklerine bağlamak istediği Artem Dovbyk için Dnipro 6.2 milyon Euro'luk bir rakam belirlemiş durumda. Kulübüyle 2 sezon daha kontratı olan 25 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis parası Andreas Cornelius'un satışından buraya aktarılacak. Yönetim yine de rakamı daha aşağı çekebilmek adına pazarlıklara devam ediyor. Oyuncunun da Trabzonspor'da forma giymeyi çok istiyor olması Fırtına'nın bu süreçte elini güçlendiriyor.

MASOURAS BİTİYOR

61Saat'in haberine göre; Trabzonspor'un bu transfer için bir süredir Olympiakos ile temaslarını sıklaştırdığı bilinirken bordo mavili takımın yaptığı teklifi Yunan ekibine kabul ettirdiği belirtildi. Trabzonspor'un bu transferi gün içinde bitirmesi bekleniyor.

UEFA kadrosuna yetiştirilmek isteniyor

Bordo mavili ekibin yeni transferlerini 3 Eylül'deeki UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yetiştirmek istediği ve Masouras transferini de son dakika sorunu yaşanmazsa açıklayacağı ifade edildi.

28 yaşındaki Georgios Masouras, bu sezon Olympiakos formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı toplam 7 maçta 1 gol 1 asist üretmişti.