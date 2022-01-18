Son dakika Trabzonspor haberi! Gidecek isimlerde son durum

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho’nun lisansının dondurulmasına veya askıya alınmasına izin verilmiyor. Bordo- Mavili yönetimde, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gervinho’nun sözleşmesini en az hasarla fesh etmeye çalışıyor. Bu doğrultuda oyuncu cephesiyle görüşmeler sürüyor. 34 yaşındaki futbolcuyla yıllık 1.5 milyon Euro maaş artı 650 bin Euro imza parası üzerinden sözleşme yapılmıştı. Trondsen’e ise kulüp bulması halinde her türlü kolaylık sağlanacak.