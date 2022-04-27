Son dakika Trabzonspor haberi! 3 Şampiyonluk kutlaması birden

Şampiyonluk için artık saatleri sayan Trabzonspor görülmemiş bir kutlama hazırlığı içinde. Fenerbahçe 'nin cuma akşamı Gaziantep FK'yı yenememesi halinde sahaya çıkmadan şampiyonluğunu ilan etme şansı olan, aksi takdirde Antalyaspor mücadelesinde berabere kalması halinde bile şampiyonluğa ulaşacak olan Bordo-Mavililer 3 aşamalı kutlama planı yapıyor. İlk aşamada Antalyaspor karşılaşması var. Şampiyonluk garantilendikten sonra küçük çaplı bir kutlama planlanıyor. Statta havai fişekler patlatılacak, müzik yayını yapılacak. Tribünlerle oyuncular 38 yıl sonra gelen zaferin coşkusunu birlikte yaşayacak.

Kupayı Altay maçında alacaklar

Asıl kutlamalar bir sonraki iç saha maçı olan ve 2021-2022 sezonundaki son iç saha mücadelesi olan Altay karşılaşmasında yapılacak. Bordo- Mavili oyuncular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden üstü açık otobüsle ayrılıp şehir turu yaparak stada gelecek. Akyazı'da görsel şovlar yapılacak, ışık gösterileri olacak. Ayrıca sanatçılar sahne alıp şampiyonluk coşkusunu taraftarla birlikte yaşayacak. Maçın ardından da kutlamalar devam edecek ve Bordo-Mavililer şampiyonluk kupasını Altay mücadelesinin tamamlanmasının ardından alacak. 38 yıllık özlem kaptan Uğurcan'ın ellerinde yükselecek kupayla son bulacak.

Finali olimpiyatta yapacaklar

Kutlamaların üçüncü ayağının İstanbul'da olması planlanıyor. Sezonun son maçını Başakşehir ile deplasmanda oynayacak olan Bordo- Mavililer bu karşılaşmanın Başakşehir'in sahası yerine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunuldu. Karşılaşmanın 19 Mayıs Perşembe günü oynanmasını isteyen Bordo-Mavililer 74 bin kapasiteli statta taraftarıyla bütünleşip coşkulu bir kutlama daha yapmak isterken, Başakşehir'in de bilet satışından elde edeceği gelir nedeniyle bu teklife olumlu baktığı öğrenildi. Eğer izin çıkarsa 3. kutlama Başakşehir mücadelesinin ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olacak.

Safa Can Konuksever