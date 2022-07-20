Trabzonspor , kalecilerinden Erce Kardeşler'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Bordo-Mavililerin, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Erce Kardeşler'in transferi konusunda Hatayspor ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Trabzonspor'un transfer karşılığında Hatayspor'dan 400 bin Euro alacağı ifade edildi.
İşte Trabzonspor'dan Erce Kardeşler transferi konusunda KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir"
Hatayspor da transferi açıkladı
Trabzonspor'un KAP bildirimi sonrası Hatayspor da Erce Kardeşler ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.