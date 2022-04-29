Süper Lig 'in 35. haftasında Trabzonspor , yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluğunu ilan etmesi için sadece 1 puana ihtiyacı olan bordo mavililer, bu maç öncesinde Medical Park Stadı'nda taraftarı önünde antrenman düzenledi.

Bu antrenman öncesinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Trabzonspor Başkanı'nın o açıklamaları:

Hocamız uzun bir aradan sonra ilk defa bir antrenmanı taraftarımıza açtı. Taraftardan böyle bir talep vardı. Avrupa'dan gelen çok sayıda taraftarlarımız da var. Şehrin nüfusu iki katına çıkmış durumda. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarın istediğimiz sonuçla beraber 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlarız.

Son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların tamamına yakını dolu. Yurt dışında çalışıp 5 yıldır Trabzon'a gelmeyen taraftarlar son 3 maçımıza ilgi gösterdi.

Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek.

Taraftardan ricam var; coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Uzun zamandır bununla ilgili mesajlar vermeye çalışıyoruz. Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu. Şampiyonluğumuzu 61 top atışıyla kutlayacağız, 3 farklı lokasyondan da havai fişekler atacağız. Lokasyonlar sürpriz olsun.

Duygusal anlamda ne hissettiğimi şu anda ifade edemem, ben de farkında değilim. Bu tür yaşantılarda, gerçekleştikten sonra ancak bunun farkına varabiliyorsunuz. İş bir nihayete ersin, o zaman göreceğiz ne hissettiğimizi.