Son dakika Tolgay Arslan açıklaması! 'Fenerbahçe ile görüşüyoruz'

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması geldi. Adalı, Tolgay konusuna açıklık getirdi ve "Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşüyoruz, henüz netleşen bir durum yok" şeklinde konuştu.

Son kararı Güneş verecek...

Tolgay Arslan'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Beşiktaş Adalı, "Ama sadece futbol değil saha dışı duruşu da önemli. Eğer takımdan ayrılmazsa kadro dışı durumuna Şenol Güneş karar verecek. Çünkü hocamızın kararıyla satış listesine koyduk.” sözleriyle oyuncunun gideceğine vurgu yaptı.

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