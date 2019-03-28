Son dakika! Tahkim Kurulu Mansur Çalar'ın cezasını indirdi

Tahkim Kurulu, Amedspor oyuncusu Mansur Çalar'ın ömür boyu men cezasını 20 maça indirdi.

28 Mart 2019, Perşembe 16:43
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Son dakika! Tahkim Kurulu Mansur Çalar'ın cezasını indirdi

Tahkim Kurulu, Amedspor oyuncusu Mansur Çalar'ın ömür boyu men cezasını 20 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar ile ilgili PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/749 K.2018-2019/907 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 yıl müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezasının; 20 resmi müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası şekilde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile kabul edildi.

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