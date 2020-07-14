SON DAKİKA! Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik!

TFF, Süper Lig'in 33. hafta programında değişikliğe gitti. 19 Temmuz Pazar günü 7 maç aynı saatte oynanacak.

14 Temmuz 2020, Salı 18:50 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. hafta programında değişikliğe gitti. 19 Temmuz Pazar günü 7 maç aynı saatte oynanacak.

Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları pazar gününe alındı.

2 maç cumartesi günü, 7 maç pazar günü oynanacak.

Galatasaray 'ın Cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.


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