Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. hafta programında değişikliğe gitti. 19 Temmuz Pazar günü 7 maç aynı saatte oynanacak.
Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları pazar gününe alındı.
2 maç cumartesi günü, 7 maç pazar günü oynanacak.
Galatasaray 'ın Cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.