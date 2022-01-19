Yurtta artan kar yağışları, etkisini Süper Lig'de de net şekilde gösterir hale geldi. Dün Gaziantep FK'nın ÖK Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelenin ikinci yarısı artan kar yağışı nedeniyle oynamamıştı ki karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak" ifadeleri kullanılmıştı.

ÖK Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesi de etkilendi

Yeni Malatyaspor'un Gaziantep FK ile oynayacağı maçın ertelenmesi nedeniyle daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.

Kayserispor - Başakşehir maçında saat değişikliği

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, bugün (19 Ocak Çarşamba) saat 17:00'da Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanıyordu.

Yurt genelinde 12:00-18:00 saatleri arasındaki durum

Kayserispor - Başakşehir mücadelesinin olumsuz hava şartları nedeniyle 18:00'a alındığı açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kayseri'de saat 18:00 sonrası kar yağışının etkisini azaltması bekleniyor.

Hafta sonu oynanacak maçların durumu kritik

Süper Lig'in 23. hafta mücadeleleri hafta sonu gerçekleştirilecek. Fakat 22-23 Ocak hafta sonu süreci için yurt genelinde yağış ve buna bağlı elverişsiz hava koşulları ihtimali artış göstermekte. Bu durumun sahalarda da elverişsiz koşullar yaratması ihtimali bulunuyor.

Antalyaspor - Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor - Beşiktaş, Adana Demirspor - Fatih Karagümrük, Sivasspor - Fenerbahçe ve Başakşehir - Göztepe maçlarının oynanmasının planlandığı 22 Ocak Cumartesi günü ülke genelindeki beklenen hava tahmin haritası şu şekilde

23 Ocak Pazar günü için ise gözler Galatasaray - Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda. Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk edeceği mücadele öncesi İstanbul'da eksilerde bir sıcaklık ve kar yağışı beklentisi hakim.

Hatayspor - Çaykur Rizespor, Kasımpaşa - Kayserispor, Altay - Konyaspor, Giresunspor - Alanyaspor ve Galatasaray - Trabzonspor maçlarının oynanmasının planlandığı 23 Ocak Pazar günü ülke genelindeki beklenen hava tahmin haritası şu şekilde



