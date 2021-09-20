MENÜ

Son dakika! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 5. hafta maçları geride kaldı. Haftayı Galatasaray ve Fenerbahçe puansız kapatırken, Trabzonspor ile Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırarak ligin zirvesinde yer aldılar. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Süper Lig'in favorisi...

20 Eylül 2021, Pazartesi 14:53 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de takımlar şekilleniyor, heyecan artarak devam ediyor. Haftayı Galatasaray ve Fenerbahçe puansız kapatırken, Trabzonspor ile Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırarak ligin zirvesinde yer aldılar.

İddaa risk yönetimi, 5. hafta maçları sonrası Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 2.70

Fenerbahçe: 3.05

Trabzonspor: 3.50

Galatasaray: 4.00


İlgili Haberler
Dortmund taraftarının logosuz formaya tepkisi artıyor!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...