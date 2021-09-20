Son dakika! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 5. hafta maçları geride kaldı. Haftayı Galatasaray ve Fenerbahçe puansız kapatırken, Trabzonspor ile Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırarak ligin zirvesinde yer aldılar. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Süper Lig'in favorisi...
Süper Lig'de takımlar şekilleniyor, heyecan artarak devam ediyor. Haftayı Galatasaray ve Fenerbahçe puansız kapatırken, Trabzonspor ile Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırarak ligin zirvesinde yer aldılar.
İddaa risk yönetimi, 5. hafta maçları sonrası Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.
İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Beşiktaş: 2.70
Fenerbahçe: 3.05
Trabzonspor: 3.50
Galatasaray: 4.00