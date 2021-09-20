Süper Lig'de takımlar şekilleniyor, heyecan artarak devam ediyor. Haftayı Galatasaray ve Fenerbahçe puansız kapatırken, Trabzonspor ile Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırarak ligin zirvesinde yer aldılar.

İddaa risk yönetimi, 5. hafta maçları sonrası Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 2.70

Fenerbahçe: 3.05

Trabzonspor: 3.50

Galatasaray: 4.00





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