Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına göre Süper Lig'de 37, 38 ve 39. haftasında 19:00'da oynanacak maçlar ile TFF 1. Lig'de 32. hafta maçlarının tamamı 20:30'da oynanacak.
Süper Lig'in 37. haftasında 19:00'da oynanacak maçların yeni saatleri:
23 NİSAN CUMA:
20:30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
24 NİSAN CUMARTESİ
20:30 Denizlispor - Sivasspor
20:30 Beşiktaş - Kayserispor
20:30 Antalyaspor - Galatasaray
25 NİSAN PAZAR
20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa
38.HAFTA
27 NİSAN SALI
20:30 Hatayspor - Gençlerbirliği
28 NİSAN ÇARŞAMBA
20:30 Rizespor - Beşiktaş
20:30 Galatasaray - Konyaspor
29 NİSAN PERŞEMBE
20:30 Ankaragücü - Gaziantep FK
20:30 Alanyaspor - Fenerbahçe
39.HAFTA
1 MAYIS CUMARTESİ
20:30 Beşiktaş - Hatayspor
2 MAYIS PAZAR
20:30 Gençlerbirliği - Galatasaray
3 MAYIS PAZARTESİ
20:30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor
20:30 Gaziantep FK - Sivasspor
TFF 1. Lig'in 32. hafta programı şu şekilde
25 NİSAN PAZAR
20:30 Adanaspor - Ümraniyespor
20:30 Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü
20:30 Boluspor - Samsunspor
20:30 Akhisarspor - Altay
20:30 Tuzlaspor - Adana Demirspor
20:30 Menemenspor - Eskişehirspor
20:30 Bursaspor - İstanbulspor
20:30 Ankaraspor - Bandırmaspor
20:30 Altınordu - Giresunspor