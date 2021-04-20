Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına göre Süper Lig'de 37, 38 ve 39. haftasında 19:00'da oynanacak maçlar ile TFF 1. Lig'de 32. hafta maçlarının tamamı 20:30'da oynanacak.

Süper Lig'in 37. haftasında 19:00'da oynanacak maçların yeni saatleri:

23 NİSAN CUMA:

20:30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

24 NİSAN CUMARTESİ

20:30 Denizlispor - Sivasspor

20:30 Beşiktaş - Kayserispor

20:30 Antalyaspor - Galatasaray

25 NİSAN PAZAR

20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa

38.HAFTA

27 NİSAN SALI

20:30 Hatayspor - Gençlerbirliği

28 NİSAN ÇARŞAMBA

20:30 Rizespor - Beşiktaş

20:30 Galatasaray - Konyaspor

29 NİSAN PERŞEMBE

20:30 Ankaragücü - Gaziantep FK

20:30 Alanyaspor - Fenerbahçe

39.HAFTA

1 MAYIS CUMARTESİ

20:30 Beşiktaş - Hatayspor

2 MAYIS PAZAR

20:30 Gençlerbirliği - Galatasaray

3 MAYIS PAZARTESİ

20:30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor

20:30 Gaziantep FK - Sivasspor

TFF 1. Lig'in 32. hafta programı şu şekilde

25 NİSAN PAZAR

20:30 Adanaspor - Ümraniyespor

20:30 Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü

20:30 Boluspor - Samsunspor

20:30 Akhisarspor - Altay

20:30 Tuzlaspor - Adana Demirspor

20:30 Menemenspor - Eskişehirspor

20:30 Bursaspor - İstanbulspor

20:30 Ankaraspor - Bandırmaspor

20:30 Altınordu - Giresunspor