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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Son dakika haberi... Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. 12. haftada alınan sonuçların ardından Fenerbahçe'nin 1.95'lik oranı 2.35'e yükselirken haftayı maç yapmadan kapatan Galatasaray'ın oranı 2.90'dan 2.60'a düştü.

15 Aralık 2020, Salı 13:13 Son Güncelleme:
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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. 12. haftada alınan sonuçların ardından Fenerbahçe 'nin 1.95'lik oranı 2.35'e yükselirken haftayı maç yapmadan kapatan Galatasaray 'ın oranı 2.90'dan 2.60'a düştü.

Beşiktaş yenilmesine rağmen oranı değişmezken, lider Alanyaspor'un oranı 12'den 8'e geriledi.

Süper Lig şampiyonluk oranları 

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 2.60

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 8.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

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Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

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