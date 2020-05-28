Son dakika haberi... Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da topbaşı yapmayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan son toplantı ile kesin kararını verdi. 12 Haziran'da heyecan kaldığı yerden devam edecek.

7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken, heyecan son haftalarda hat safhaya ulaşacak. Geride kalan 26 haftada 53 puanlı Trabzonspor lider, aynı puanla Başakşehir ise 2. sırada. 50 puanlı Galatasaray , 3. sırada yer alırken 49 puanlı Sivasspor 4. basamakta bulunuyor.

Alt sıralar ise adeta ateş hattı. 22 puanlı Kayserispor 18., 23 puanlı Ankaragücü 17., 25 puanlı Çaykur Rizespor 16., Yeni Malatyaspor ise 25 puanla ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Süper Lig puan durumu

1.Trabzonspor 53 puan

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2.M.Başakşehir 53 puan

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3.Galatasaray 50

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4.Sivasspor 49 puan

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5.Beşiktaş 44 puan

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6. Alanyaspor 43 puan

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7.Fenerbahçe 40 puan

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8.Göztepe 37 puan

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9.Gaziantep FK 32 puan

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10.Denizlispor 31 puan

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11.Antalyaspor 30 puan

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12.Gençlerbirliği 28 puan

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13. Kasımpaşa 26 puan

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14. İH Konyaspor 26 puan

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15. BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan

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16.Çaykur Rizespor 25 puan

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17.MKE Ankaragücü 23 puan

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18.İM Kayserispor 22 puan

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Süper Lig 27. hafta fikstürü

Fenerbahçe - Kayserispor

Gaziantep Futbol Kulübü - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

Sivasspor - Denizlispor

Beşiktaş - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Konyaspor

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Başakşehir - Alanyaspor

Göztepe - Trabzonspor

Süper Lig 28. hafta fikstürü

Alanyaspor - Trabzonspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Ankaragücü - Başakşehir

Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

Yeni Malatyaspor - Göztepe

Konyaspor - Sivasspor

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Denizlispor - Beşiktaş

Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig 29. hafta fikstürü

Beşiktaş - Konyaspor

Başakşehir - Galatasaray

Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Göztepe - Alanyaspor

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Sivasspor - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Denizlispor

Süper Lig 30. hafta fikstürü

Kasımpaşa - Sivasspor

Konyaspor - Çaykur Rizespor

Galatasaray - Trabzonspor

Antalyaspor - Başakşehir

Fenerbahçe - Göztepe

Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Ankaragücü - Alanyaspor

Kayserispor - Beşiktaş

Süper Lig 31. hafta fikstürü

Alanyaspor - Galatasaray

Trabzonspor - Antalyaspor

Göztepe - Ankaragücü

Beşiktaş - Kasımpaşa

Gaziantep Futbol Kulübü - Konyaspor

Başakşehir - Denizlispor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Sivasspor - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Kayserispor

Süper Lig 32. hafta fikstürü

Fenerbahçe - Sivasspor

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Göztepe - Gençlerbirliği

Antalyaspor - Alanyaspor

Konyaspor - Başakşehir

Denizlispor - Trabzonspor

Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

Ankaragücü - Galatasaray

Süper Lig 33. hafta fikstürü

Trabzonspor - Konyaspor

Galatasaray - Göztepe

Beşiktaş - Fenerbahçe

Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa

Başakşehir - Kayserispor

Alanyaspor - Denizlispor

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

Ankaragücü - Antalyaspor

Sivasspor - Gençlerbirliği

Süper Lig 34. hafta fikstürü

Göztepe - Sivasspor

Kasımpaşa - Başakşehir

Konyaspor - Alanyaspor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Antalyaspor - Galatasaray

Gençlerbirliği - Beşiktaş

Denizlispor - Ankaragücü

Kayserispor - Trabzonspor

Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü



