SON DAKİKA! Süper Lig puan durumu | Süper Lig fikstürü ve kalan maçlar!
Son dakika haberi... Geri sayım sona erdi, kesin karar çıktı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig, kesin olarak 12 Mayıs'ta başlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı nefesleri kesecek. Peki, maçlar ne zaman, saat kaçta oynanacak? Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarı olmak üzere Süper Lig maçlarının fikstür detayları araştırılıyor.
Son dakika haberi... Süper Lig'de daha önce 12 Haziran'da topbaşı yapmayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan son toplantı ile kesin kararını verdi. 12 Haziran'da heyecan kaldığı yerden devam edecek.
7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken, heyecan son haftalarda hat safhaya ulaşacak. Geride kalan 26 haftada 53 puanlı Trabzonspor lider, aynı puanla Başakşehir ise 2. sırada. 50 puanlı Galatasaray , 3. sırada yer alırken 49 puanlı Sivasspor 4. basamakta bulunuyor.
Alt sıralar ise adeta ateş hattı. 22 puanlı Kayserispor 18., 23 puanlı Ankaragücü 17., 25 puanlı Çaykur Rizespor 16., Yeni Malatyaspor ise 25 puanla ve averajla 15. sırada yer alıyor.
SÜPER LİG DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig puan durumu
1.Trabzonspor 53 puan
TRABZONSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
2.M.Başakşehir 53 puan
BAŞAKŞEHİR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
3.Galatasaray 50
GALATASARAY FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
4.Sivasspor 49 puan
SİVASSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
5.Beşiktaş 44 puan
BEŞİKTAŞ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
6. Alanyaspor 43 puan
ALANYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
7.Fenerbahçe 40 puan
FENERBAHÇE FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
8.Göztepe 37 puan
9.Gaziantep FK 32 puan
GAZİANTEP FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
10.Denizlispor 31 puan
DENİZLİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
11.Antalyaspor 30 puan
ANTALYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
12.Gençlerbirliği 28 puan
GENÇLERBİRLİĞİ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
13. Kasımpaşa 26 puan
KASIMPAŞA FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
14. İH Konyaspor 26 puan
KONYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
15. BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan
MALATYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
16.Çaykur Rizespor 25 puan
ÇAYKUR RİZESPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
17.MKE Ankaragücü 23 puan
ANKARAGÜCÜ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
18.İM Kayserispor 22 puan
KAYSERİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig 27. hafta fikstürü
Fenerbahçe - Kayserispor
Gaziantep Futbol Kulübü - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
Sivasspor - Denizlispor
Beşiktaş - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Konyaspor
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Başakşehir - Alanyaspor
Göztepe - Trabzonspor
Süper Lig 28. hafta fikstürü
Alanyaspor - Trabzonspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Ankaragücü - Başakşehir
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
Yeni Malatyaspor - Göztepe
Konyaspor - Sivasspor
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Denizlispor - Beşiktaş
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
Süper Lig 29. hafta fikstürü
Beşiktaş - Konyaspor
Başakşehir - Galatasaray
Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor
Trabzonspor - Ankaragücü
Göztepe - Alanyaspor
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Sivasspor - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Denizlispor
Süper Lig 30. hafta fikstürü
Kasımpaşa - Sivasspor
Konyaspor - Çaykur Rizespor
Galatasaray - Trabzonspor
Antalyaspor - Başakşehir
Fenerbahçe - Göztepe
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
Ankaragücü - Alanyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Süper Lig 31. hafta fikstürü
Alanyaspor - Galatasaray
Trabzonspor - Antalyaspor
Göztepe - Ankaragücü
Beşiktaş - Kasımpaşa
Gaziantep Futbol Kulübü - Konyaspor
Başakşehir - Denizlispor
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Sivasspor - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Kayserispor
Süper Lig 32. hafta fikstürü
Fenerbahçe - Sivasspor
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Göztepe - Gençlerbirliği
Antalyaspor - Alanyaspor
Konyaspor - Başakşehir
Denizlispor - Trabzonspor
Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
Ankaragücü - Galatasaray
Süper Lig 33. hafta fikstürü
Trabzonspor - Konyaspor
Galatasaray - Göztepe
Beşiktaş - Fenerbahçe
Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa
Başakşehir - Kayserispor
Alanyaspor - Denizlispor
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
Ankaragücü - Antalyaspor
Sivasspor - Gençlerbirliği
Süper Lig 34. hafta fikstürü
Göztepe - Sivasspor
Kasımpaşa - Başakşehir
Konyaspor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Antalyaspor - Galatasaray
Gençlerbirliği - Beşiktaş
Denizlispor - Ankaragücü
Kayserispor - Trabzonspor
Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü