üper Lig’de 2020-2021 sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğu averajla kaybetti. Sarı Kırmızılı ekip, 1985-1986’da da şampiyonluğu averajla yine Beşiktaş’a kaptırmıştı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluğu son anda averajla kaybetmelerinin dramatik olduğunu vurguladı.

Tecrübeli teknik direktör, sona eren sözleşmesiyle ilgili olarak, "Çok emin değilim, yanlış da söylemek istemiyorum ya 10 senelik ya da 15 senelik imza attım ben. Çok emin değilim ama en az iki defa 5 seneye imza attığımı hatırlıyorum. Meğer 2 senelikmiş onlar. Biz de 2 senemizi doldurduk, sözümüzü yerine getirdik. 31 Mayıs itibarıyla benim sözleşmem bitiyor. Gereken neyse zaten yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, ailesiyle yarın tatile gideceğini dile getirerek, "Ben yarın itibarıyla ailemle Bodrum’a gidiyorum. ABD’ye gidemiyorum vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım ama Bodrum’a gidiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.







