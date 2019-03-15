La Liga'da oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden ve son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'a elenen Sevilla, teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verdi.

Endülüs ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada son haftalarda alınan kötü sonuçlardan ötürü İspanyol hocayla yolların ayrıldığı duyurulurken takımı sezon sonuna dek kulübün futbol direktörü olan Joaquin Caparros'un çalıştıracağı belirtildi.

Machin, geçtiğimiz yaz göreve geldiği Sevilla'nın başında çıktığı 50 maçta 26 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet almıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler