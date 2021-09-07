Son dakika | Sevilla - Barcelona maçı ertelendi

İspanya La Liga'da iki karşılaşmanın ertelendiği açıklandı. Bu hafta oynanması gereken Sevilla - Barcelona maçı ileri bir tarihte oynanacak.

La Liga yönetiminden yapılan açıklamaya göre İspanya La Liga'da bu hafta sonu oynanması gereken Sevilla - Barcelona ve Villarreal - Deportivo Alaves karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Güney Amerika Dünya Kupası eleme maçlarına giden oyuncular nedeniyle böyle bir karar alındığı iddia ediliyor.