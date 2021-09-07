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Son dakika | Sevilla - Barcelona maçı ertelendi

İspanya LaLiga'da bu hafta sonu oynanması gereken Sevilla - Barcelona ve Villarreal - Deportivo Alaves karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Güney Amerika Dünya Kupası eleme maçlarına giden oyuncular nedeniyle böyle bir karar alındığı iddia ediliyor.

07 Eylül 2021, Salı 14:56 Son Güncelleme:
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Son dakika | Sevilla - Barcelona maçı ertelendi

İspanya La Liga'da iki karşılaşmanın ertelendiği açıklandı. Bu hafta oynanması gereken Sevilla - Barcelona maçı ileri bir tarihte oynanacak.

La Liga yönetiminden yapılan açıklamaya göre İspanya La Liga'da bu hafta sonu oynanması gereken Sevilla - Barcelona ve Villarreal - Deportivo Alaves karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Güney Amerika Dünya Kupası eleme maçlarına giden oyuncular nedeniyle böyle bir karar alındığı iddia ediliyor.

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