Son dakika | Sevilla - Barcelona maçı ertelendi
İspanya LaLiga'da bu hafta sonu oynanması gereken Sevilla - Barcelona ve Villarreal - Deportivo Alaves karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Güney Amerika Dünya Kupası eleme maçlarına giden oyuncular nedeniyle böyle bir karar alındığı iddia ediliyor.
İspanya La Liga'da iki karşılaşmanın ertelendiği açıklandı. Bu hafta oynanması gereken Sevilla - Barcelona maçı ileri bir tarihte oynanacak.
La Liga yönetiminden yapılan açıklamaya göre İspanya La Liga'da bu hafta sonu oynanması gereken Sevilla - Barcelona ve Villarreal - Deportivo Alaves karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
Güney Amerika Dünya Kupası eleme maçlarına giden oyuncular nedeniyle böyle bir karar alındığı iddia ediliyor.