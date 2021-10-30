Süper Lig 'in 11. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş , sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve 20 puanla 3. sırada kaldı. Siyah Beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Oyuna 1-0 mağlup başladıklarını ve amatörce bir gol yediklerini ifade eden Yalçın, "Genele bakarsak çok da iyi oynadığımız söylenemez. Oyunla ilgili çok söylenecek bir şey yok." dedi ve ekledi:

'Çok da bir şey yapmadık'

''Kötü golle 1-0 mağlup olduk. İyi oynamadık. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz.''

'Bu şekilde olmaması gerekiyor'

''Hazırlanacağız çarşambaya. Sonra da Trabzonspor 'la oynayacağız ama performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu, oyuncuların kendileriyle alakalı bir durum. Maalesef özellikle deplasmanda istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor.''

'Şapkamızı önümüze koyalım'

''Mücadele gücünü, istek ve arzuyu yukarı çekmemiz gerekiyor. Özellikle deplasman oyunlarında istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor. Düzeltmek için çalışacağız. Şapkamızı önümüze koyalım, bakalım neler oluyor.''

Sergen Yalçın, basın toplantısında ise şunları söyledi:

Bunu oyuncularla konuştuk. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili, nasıl mücadele etmemiz gerektiğiyle ilgili ancak bugün oynadığımız oyuna baktığımız zaman hani deplasman oyunlarındaki performansların çok değişmediğini gördük. Özellikle yediğimiz gol bize yakışmadı, hani bir amatör takım bile belki böyle goller yemiyor artık. Çok basit bir top kaybıyla oynanmaması gereken bir topla ilgili çok basit bir gol yedik. Bu konuyu 2 seneden beri sürekli tartışıyoruz. Normalde böyle şeyler bizim takımımızda olmuyor ama hatalar oyunu, oyuncular bazen hata yapabiliyor, basit düşünebiliyor oyun içerisinde." "Sezon başından beri bize yapılanlar zaten ortada"

Bir gazetecinin iptal edilen golle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Yalçın, şu cevabı verdi:

"Yani pozisyonu bilmiyorum şimdi yorum yapmayayım. Ofsayt verdi ama gol mü ofsayt mı onu bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim; Cüneyt Hoca'yla ilgili değil, genelde sezon başından beri oynadığımız oyunlarda maalesef bizim maçlarda beklentinin çok altında yönetimler var, inanılmaz hatalar oluyor. Yediğimiz goller, verilmeyen penaltılar, yani sarı kartlar, bugün kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti hiçbirini göstermedi. Sürekli ucuz hareketler yapan oyuncular sahada, sürekli yere yatan, ölmüş gibi davranıp 1 saniye sonra tekrar kalkıp oyuna girip aynı performansla devam eden oyuncular, tabi hakemlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu kadar ucuz faulleri vermemesi gerekiyor, kartları çıkarması gerekiyor"

Bir gazetecinin bu sezon yedek kulübesinden çok fazla verim alamadıklarını ve bununla ilgili neler düşündüğünü sorması üzerine Yalçın, ellerinden geldiğince bireysel performanslara baktıklarını, oyunun gidişatına göre de yeni oyuncular oynattıklarını söyledi.

Oyuncuların biraz daha istekli, arzulu oynamaları, hangi camiada olduklarını biraz daha anlamaları gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "İnşallah hatalarımızı, neleri yanlış yapıyoruz onlara bakıp en kısa sürede onları düzeltmeye çalışacağız."







