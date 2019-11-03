Sezonun flaş takımlarından olan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele Malatya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile devam ederken, son dakikalarda yaşanan gerilim maça damga vurdu.

Malatyaspor'un hocası Sergen Yalçın, yaşanan bir pozisyonun ardından 84. dakikada mücadelenin hakemi Halis Özkahya'ya tepki gösterdi. Özkahya, Yalçın'a ilk olarak sarı kart, ardından direk kırmızı kart gösterdi.

Bu kararın ardından çılgına dönen başarılı teknik adam, Halis Özkahya'ya sert tepki gösterdi. Hakem Halis Özkahya'nın üstüne yürümeye teşebbüs eden Sergen Yalçın, yardımcıları tarafından zorlukla sakinleştirildi.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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