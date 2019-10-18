Son dakika: Serdal Adalı rüzgarı arkasına aldı

Beşiktaş'ta son dakika haberi: Siyah-Beyazlı kulüpte olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş seçimlerinde tercihleriyle sandığa son şeklini veren topluluklardan Üsküdar Beşiktaşlılar Derneği seçimini yaptı. Dernek, adaylardan Serdal Adalı'yı destekleme kararı aldı.

Bu tercih seçim sürecinde Beşiktaş camiası içerisindeki en önemli kırılmalardan biri olarak yorumlanıyor. Serdal Adalı'nın bu flaş gelişme ile rüzgarı tamamen arkasına aldığı da konuşuluyor.

Bilindiği üzere başkan adaylarından Hürser Tekinoktay 281, İsmain Ünal 364, Ahmet Nur Çebi 577, Serdal Adalı 696 imza toplayarak seçime girmişti. Adaylardan İsmail Ünal daha sonra Adalı'yı destekleme kararı alarak yarıştan çekilmişti.

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