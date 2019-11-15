Son dakika! Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

Son dakika haberi: Samsunspor'un yeni hocası Ertuğrul Sağlam oldu. Görevinden istifa eden İrfan Buz'un yerine göreve gelen Ertuğrul Sağlam, Karadeniz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

15 Kasım 2019, Cuma 20:11 Son Güncelleme:
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Son dakika! Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

Son dakika gelişmesi... TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 34 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 28 puanla 2. sırada yer alan Yılport Samsunspor, tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirdi. İrfan Buz'un istifa etmesinden sonra taraftarın da özellikle takımın başında görmek istediği Sağlam, Karadeniz ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Resmi sözleşmeyi salı günü bir basın toplantısı ile imzalayacak olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Samsun ekibinin bu hafta oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçını tribünden takip edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Sağlam’a yuvana ‘Tekrar hoş geldin’ diyor büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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