Real Madrid, finalde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha müzesine götürürken Karim Benzema, başarının en büyük mimarıydı. Fransız forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Oyuncusu seçilmeyi de başardı.

2009'da Lyon'dan transfer olduktan sonra Real Madrid ile beşinci Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Karim Benzema, bu sezon kupada gol krallığına da ulaştı. 12 maçta 15 gol atan Benzema, kupa yolundaki birçok geri dönüşün de mimarı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 5 gol atan Benzema, şampiyonluk yolunda eleme etaplarında attığı 10 golle yıldızlaştı. PSG ve Chelsea'ye karşı hat-trick yapan Benzema, Chelsea'ye karşı ikinci maçta da 1 gol atmıştı. Yarı finalde ise Manchester City'ye karşı deplasmanda 2, iç sahada 1 golle yıldızlaşmıştı.