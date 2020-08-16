Son dakika | Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları şifresiz

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'tan flaş karar... Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı final ve final maçları, şifresiz yayınlanacak.

Avrupa Ligi yarı final maç programı

16 Ağustos Pazar | Sevilla - Machester United

17 Ağustos Pazartesi | Inter - Shakhtar Donetsk

Şampiyonlar Ligi yarı final maç programı

18 Ağustos Salı | RB Leipzig - PSG

19 Ağustos Çarşamba | Lyon - Bayern Munih

Bütün karşılaşmalar Türkiye saatiyle 22:00'de oynanacak.



