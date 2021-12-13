Son dakika | Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. PSG ile Manchester United en dikkat çeken eşleşme oldu. Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.









Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, son şampiyon Chelsea ile eşleşti. Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter'in rakibi ise Ajax...









ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELER

Real Madrid - Benfica

Villarreal - Manchester City

Bayern Munih - Atletico Madrid

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting Lisbon - Juventus

Chelsea - Lille

PSG - Manchester United

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.