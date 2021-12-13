Son dakika | Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı. PSG ile Manchester United en dikkat çeken eşleşme oldu. Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. PSG ile Manchester United en dikkat çeken eşleşme oldu. Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
https://www.instagram.com/p/CXbDI5eFylt/
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, son şampiyon Chelsea ile eşleşti. Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter'in rakibi ise Ajax...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELER
Real Madrid - Benfica
Villarreal - Manchester City
Bayern Munih - Atletico Madrid
Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting Lisbon - Juventus
Chelsea - Lille
PSG - Manchester United
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?
Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.