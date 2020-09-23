Goal'deki habere göre, adı Fenerbahçe ile anılan Mbwana Samatta'nın babası Mzee Samatta, "Oğlumun Aston Villa'da veya İngiltere içinde başka bir takımda kariyerine devam etmesini istiyorum" açıklamasını yaptı. Oğlunun Aston Villa'da kalmak istediğini belirten Mzee Samatta, basında yere alan West Bromwich Albion ve Fenerbahçe iddialarının doğru olmadığını kaydetti.

Belçika'nın Genk ekibindeki başarılı performansla adını duyuran ve yaptığı çıkışla Ocak 2020'de Aston Villa'ya transfer olan Samatta, İngiliz ekibiyle 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bonservisine 10 milyon Euro ödenen Tanzanyalı yıldız, Aston Villa forması ile Premier Lig'de 14 maçta forma giydi ve sadece 1 gol atabildi.

Fenerbahçe'nin Samatta'yı makul bir bedelli kiralayacağı basında yer alan haberler arasındaydı.