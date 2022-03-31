TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Sakaryaspor'da flaş gelişme... Tatangalar, genç teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır.

Hoş geldin Tuncay Şanlı!"

Sakaryaspor geçtiğimiz günlerde Ercüment Coşkundere ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Sakaryaspor bitime 6 maç kala 1461 Trabzon'un 4 puan önünde yer alıyor.

Futbola Sakaryaspor'da başlayan ve buradaki başarısıyla kariyerinde yükselişe geçen Tuncay Şanlı, daha önce de kısa bir dönem Yeşil-Siyah'lı ekibi çalıştırmıştı.







