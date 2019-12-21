Son dakika! Ryan Donk ile Selçuk İnan arasında gerilim

Son dakika gelişmesi... Avrupa'da kabus yaşayan, ligde de istikrarsız bir görüntü çizen Galatasaray, 16. hafta maçında Göztepe'ye konuk oldu. Mücadelenin 50. dakikasında Galatasaray'ın kaptanları arasında kısa süreli bir ipler gerildi.

Selçuk İnan'ın orta sahada kaybettiği topun ardından Göztepe, Galatasaray kalesine etkili gelince Ryan Donk, tecrübeli oyuncuya tepki gösterdi. Selçuk, Donk'a aynı şekilde karşılık verince ikili arasında yaklaşık 15 saniye tartışma yaşandı.

Galatasaraylı oyuncuların müdahele etmesiyle gerilim son buldu.

Metin Karabaş

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