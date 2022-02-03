Hollanda Ligi ekiplerinden PSV, Alman teknik direktör Roger Schmidt'in sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı. 54 yaşındaki teknik adamın ismi sık sık Süper Lig 'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerinde de başarılı işlere imza atan Roger Schmidt, sırasıyla Delbrücker SC, Preußen Münster, Paderborn, RB Salzburg, Leverkusen, Beijing Guoan ve son olarak da PSV'de görev yaptı.

2020 sezonun başında PSV'nin başına geçen Alman teknik adam 81 maçta 2.12 puan ortalamasını tutturdu.







