SON DAKİKA! Ricardo Rodriguez'in seçimi Fenerbahçe!

Transferi için PSV ve Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez, seçimini Fenerbahçe'den yana kullandı.

15 Ocak 2020, Çarşamba 23:33 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Ricardo Rodriguez'in seçimi Fenerbahçe!

Bir süredir PSV ve Fenerbahçe'nin resmi olarak temaslarda bulunduğu belirtilen Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez, seçimini yaptı. 

İtalyan basınında Milan'ın hem PSV'nin hem de Fenerbahçe'nin yaptığı teklifleri kabul ettiği belirtilirken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, oyuncunun Fenerbahçe'yi seçtiğini belirtti. 

Milan'ın 10 milyon Euro düzeyinde bir bedelle pazarlıklara başladığı Ricardo Rodriguez'in sezon sonunda 5 milyon Euro zorunlu satın alma bedeliyle Fenerbahçe'ye kiralanacağı belirtildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...