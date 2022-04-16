Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Stade Rennes, Beşiktaş 'tan genç savunma oyuncusu Serdar Saatcı'yı transfer etmek istiyor.

Nayef Aguerd'in yerine Serdar Saatçı

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Rennes kulübünün, Faslı savunma oyuncusu Nayef Aguerd'in West Ham United'a transfer olması durumunda yerini Beşiktaş'ta forma giyen Serdar Saatçı ile doldurmak istediği belirtildi.

Sözleşme yenileme teklifine sıcak bakmıyor

Haberde, bu sezon siyah-beyazlı takım ile 11 maça çıkan ve 1 asist kaydeden Serdar Saatçı'nın kulübüyle olan sözleşmesinin 2023 yılına kadar devam ettiği ancak yeni sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi.

Futbola Bayrampaşa altyapısında başlayan ve 2014 yılından Beşiktaş altyapısına transfer olan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, sırasıyla U16, U17, U19 ve A takım formalarını giydi. Genç savunma oyuncusu ayrıca milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

900 bin Euro

Öte yandan, Transfermarkt verilerine göre Serdar Saatcı'nın güncel piyasa değeri 900 bin Euro. (Ajansspor)