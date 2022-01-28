Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe , Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade de Reims'te forma giyen Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan'ın transferinde son aşamaya geldi.

Fransız basınından Lunion'da yer alan habere göre Stade de Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, Ghislain Konan transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirterek, "Sözleşmesini uzatmak istediğimiz Konan için teklifler aldık. Ancak belli ki menajeri başka bir takımda oynamasını istiyor. Fenerbahçe'nin transfer teklifi bize uyuyordu ancak futbolcuyla da anlaşmaları gerekiyor" dedi.

2018 senesinde Victoria Guimaraes'den 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Fransız ekibine katılan Ghislain Konan için, Fenerbahçe'nin kasasından 1.5 ile 2 milyon Euro arası bir miktar çıkması bekleniyor.

Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'a elenmesiyle Konan'ın kısa süre içerisinde takımından ayrılıp Sarı-Lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

Bu sezon Fransız ekibinde 17 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.



