SON DAKİKA! Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Hafta içindeki idman performansıyla Fatih Terim’i ikna etmeyi başaran Radamel Falcao, bugün Fenerbahçe deplasmanında ilk 11’de görev yapacak.

23 Şubat 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Fatih Terim’in 11’deki tercihini değiştiren faktörlerden biri de, Falcao ile hafta içerisinde yaptığı görüşme oldu. 34 yaşındaki futbolcu, kendisini çok iyi hissettiğini ve Fenerbahçe derbisinde mutlaka ilk 11’de olmak istediğini Fatih hocaya iletti.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ FLAŞ HABER

İdmanlarda da takımın en hırslı ismi olan ve Florya’da attığı gollerle eski günlerinden sinyaller veren Kolombiyalı yıldız, hocasını ikna etmeyi başardı. Terim, Falcao’nun tecrübesiyle Kadıköy deplasmanında fark yaratacağını düşünüyor.

SON DAKİKA! Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi ilk 11'i (Muhtemel)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...