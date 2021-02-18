Yıllardır genç oyunculara yatırım yapıp onları çok daha büyük bonservis bedelleriyle satan Porto'dan benzer bir transfer hamlesi daha geldi. Portekiz ekibi, Brezilya Ligi takımlarından Gremio'nun 23 yaşındaki kanat forveti Pepe'yi transfer etti.

Daha çok kanatlarda oynaması ve ceza alanına yaptığı destek koşularıyla bilinen Pepe, ileri uçta da forma giyebiliyor. Yıldız oyuncu için ödenen bonservis bedeli ise 15 milyon euro... portekiz kulübü de transfer resmi internet sitesinden resmen açıkladı.

Pepe bu sezon Gremio formasıyla çıktığı 36 maçta 9 gol 8 asistlik performans sergiledi.