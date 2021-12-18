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Son dakika! Pinheiro'dan Beşiktaş açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Bruno Pinheiro, Famalicao maçının ardından transferiyle ilgili bomba bir açıklama yaptı. Pinheiro kulübü Estoril'de kalacağını söyledi.

18 Aralık 2021, Cumartesi 02:51 Son Güncelleme:
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Son dakika! Pinheiro'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş 'ta hareketli saatler yaşanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından çalışmalara hemen başlayan Beşiktaş, Estoril'in Portekizli hocası Bruno Pinherio ismi üzerinde fikir birliğine varmıştı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Pinheiro, maçın ardından flaş bir açıklama yaptı ve kulüpte kalacağının sinyalini verdi.

Pinheiro'nun açıklaması şöyle;

Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım. Takımdan ayrılmıyorum. Yarın Estoril'in açıklama yapacağını düşünüyorum ama bu konu kapandı. Burada kalıyorum. Veda mesajı falan yok. Konu kapandı. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum.

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