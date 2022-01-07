Barcelona'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden Phillippe Coutinho'nun yeni durağı belli oldu. Barcelona tarafından yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun kiralık olarak Aston Villa'ya gitmesi adına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanırken oyuncunun sağlık kontrolünden başarılı şekilde geçmesi ve çalışma izni alması durumunda transfer resmiyet kazanacak. Bu doğrultuda Coutinho'nun birkaç saat içinde Birmingham'a gideceği aktarıldı.

Barcelona'nın Coutinho'nun maaşının bir kısmını ödeyeceği açıklanırken Aston Villa'nın sezon sonu için de bir satın alma opsiyonu bulunuyor.