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Son dakika | Phillippe Coutinho, kiralık olarak Aston Villa'da!

Son dakika transfer haberi... Barcelona, Brezilyalı oyuncusu Phillippe Coutinho'nun kiralık olarak Aston Villa'ya gönderildiğini açıkladı.

07 Ocak 2022, Cuma 12:47 Son Güncelleme:
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Son dakika | Phillippe Coutinho, kiralık olarak Aston Villa'da!

Barcelona'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden Phillippe Coutinho'nun yeni durağı belli oldu. Barcelona tarafından yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun kiralık olarak Aston Villa'ya gitmesi adına anlaşma sağlandığı belirtildi. 

Kulüpler arasında anlaşma sağlanırken oyuncunun sağlık kontrolünden başarılı şekilde geçmesi ve çalışma izni alması durumunda transfer resmiyet kazanacak. Bu doğrultuda Coutinho'nun birkaç saat içinde Birmingham'a gideceği aktarıldı. 

Barcelona'nın Coutinho'nun maaşının bir kısmını ödeyeceği açıklanırken Aston Villa'nın sezon sonu için de bir satın alma opsiyonu bulunuyor. 

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