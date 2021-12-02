Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezaları açıkladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası aldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST 408 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu NECİP UYSAL'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."



