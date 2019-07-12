SON DAKİKA! Peter Crouch, futbol kariyerini sonlandırdı!

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen ve Ocak ayından bu yana boşta olan dünyaca ünlü İngiliz golcü Peter Crouch, aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırma kararı aldı. 38 yaşındaki santrfor, kararını resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

"Bu yaz gerçekleştirdiğim pek çok görüşmenin ardından futboldan emekli olmaya karar verdim." diyen yıldız isim, "Bu harika oyun, bana hayatımdaki her şeyi verdi. Bu seviyeye çıkmama ve orada uzun bir süre kalmama yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Daha önce bana 17 yaşında Dünya Kupası oynayacağımı, Şampiyonlar Ligi finali göreceğimi, FA Cup kazanacağımı ve 100 gol atacağımı söyleseydiniz sizden ne pahasına olursa olsun kaçardım. Ancak tüm bu hayaller gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

2005 ile 2008 yılları arasında forma giydiği Liverpool'da kariyerinin en büyük başarılarına ulaşan Crouch, Merseyside ekibiyle bir FA Cup, bir de Community Shield şampiyonluğu yaşamıştı. İngiltere Milli Takımı formasıyla görev yaptığı 42 maçta 22 gol atan İngiliz forvet, kariyerinde bugüne dek Tottenham Hotspur, Dulwich Hamlet, IFK Hassleholm, QPR, Portsmouth, Aston Villa, Norwich, Southampton, Liverpool, Stoke City ve Burnley formaları giymişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler