Son dakika haberi... Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü futbol dünyasını sarsmaya devam ediyor. Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'te kulüp doktoru olarak görev yapan Bernard Gonzalez, coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından intihar etmiş ve futbol camiasını şoke etmişti.

Henüz 24 saat bile olmadan bir kötü haber daha geldi. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Manchester City ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun Barcelona'daki ölümü ile sarsıldık. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi gönderiyoruz."



