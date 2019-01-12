Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı sokak adeta savaş alanına döndü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, patlamanın sebebinin gaz sızıtısı olduğu belirtildi.

YARALILAR VAR

Şiddetli patlamanın ardından çok sayıda yaralının olduğu gelen bilgiler arasında. Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı

Patlamanın yaşandığı sokaktan gelen ilk görüntüler patlamanın ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne seriyor.

FIRINDA PATLAMA

Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor.