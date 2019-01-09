Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Kasten adam öldürme suçu" kapsamında, Palu ailesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Müge Anlı'nın programı devam ettiği sırada asayiş büro ekipleri Palu ailesinin evine baskın yaptı. Gözaltı işlemi uygulanan Palu Ailesinden, kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alındı Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülecekler.

ENİŞTE VE EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

'Cinci' diye bilinen ailenin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi İstanbul'da canlı yayında polis tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Ustael ve eşinin 'kasten adam öldürme suçundan' gözaltına alındığı belirtildi. Ustael ilk açıklamasında, "Neyse gerçekleri söylüyorum. Biz adam falan öldürmedik. Yemin ederim ki biz öyle bir şey yapmadık" dedi.