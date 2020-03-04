Alman ekibi Schalke 04, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Ozan Kabak, Bundesliga’nın 24. haftasında cumartesi günü Schalke 04’ün deplasmanda Köln’e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak 29. dakikada oyundan çıkmıştı.

Bu sezon 21 resmi maçta görev alan 19 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarmıştı.

Daha önce milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Merih Demiral ve Cenk Tosun’un sakatlığından dolayı uzun süre oynayamayacağı açıklanmıştı.

A Milli Takım'da şu an sakatlığı bulunan isimler:

Merih Demiral

Ozan Kabak

Cenk Tosun

Yusuf Yazıcı

Dorukhan Toköz

Nazım Sangare







