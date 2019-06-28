Galatasaray'dan devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Schalke 04'e transfer oldu. Schalke kulübü, Stuttgart'a 15 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek.

19 yaşındaki futbolcu Almanya içinde başka bir takıma transer olduğu için Galatasaray pazara kazanamayacak.

Milan, Atletico Madrid ve Bayern Munih'in yakından ilgilendiği Ozan Kabak Bundesliga'nın ikinci devresinde Stuttgart formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL

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