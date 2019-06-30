Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın yeni takımı resmen açıklandı. Bundesliga ekibi Schalke 04, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 19 yaşındaki milli stoperi sözleşmesindeki 15 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen sportif direktör Jochen Schneider, "Avrupa'nın hâlihazırdaki en büyük yeteneklerinden birini Schalke 04'e kazandırdığımız için mutluyuz. Ozan, herkes tarafından bilinen diğer kulüplere rağmen bizi seçti. Bu transfer nedeniyle başantrenörümüz David Wagner'e ve futbol direktörümüz Michael Reschke'ye özel olarak teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Schalke ile beş yıllık sözleşme imzalayan genç yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla Bundesliga'da yılın çaylağı ödülüne layık görülmüştü. Yetenekli futbolcu, böylece kendisini Stuttgart'a transfer eden Michael Reschke ile yeniden aynı takımda buluşmuş oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler