Son dakika: Nuri Şahin futbolu bıraktı!

Kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dev takımların formasını giyen ve son olarak ülkemizde Antalyaspor'da görev yapan Nuri Şahin teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılması sonrasında 'Futbol Sorumlusu' olarak takımın başına getirilmişti. Oyuncu-teknik adam olarak Kırmızı-Beyazlılar'da çalışan ve ilk olarak Sivasspor karşılaşmasında saha kenarında yer alan 33 yaşındaki ismin geleceği merakla bekleniyordu.

Nuri Şahin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu. İşte Nuri Şahin'in o paylaşımı...

"Küçücük bir çocuktum ve bu oyunun; mücadelesi, sevinci, heyecanı, üzüntüsü, başarısı, başarısızlığı ve daha bir çok şeyine aşık olmuştum. Kendimi en iyi futbolla ifade ettim, kendimi en mutlu hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Tutkuyla bağlandığı şey bir insanın hayatına ne kadar dokunabilirse, futbol benim hayatıma o kadar dokundu; tüm muhteşemliğiyle. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım.

Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı. Saha içinde tecrübe ettiğim, araştırıp biriktirdiğim, birlikte çalıştığım hocalarımdan öğrendiğim tüm bilgileri artık ortaya koyma vakti. Fraport TAV Antalyasporda bana bu şansı veren başkanımıza ve tüm yönetimimize çok teşekkür ederim."







