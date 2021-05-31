2 haftalık kademeli normalleşme sürecinde sona gelindi, gözler yeni dönem için Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Kabine Toplantısı saat 16.00 sıralarında başladı, kabine son Koronavirüs Risk Haritası'nı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alarak atılacak açılma adımlarını belirledi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme adımlarını açıkladı ve yeni dönemin yol haritasını kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor kulüplerinin genel kurullarını haziran ayının ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günlerinde 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Normalleşme süreci nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Haziran ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması Hafta içi ve Cumartesi akşam 22:00 - 05:00 arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlama cumartesi 22:00 ile pazartesi 05:00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.''

"Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir"

''Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.''

''Spor kulüpleri genel kurulları, haziranın ilk gününden itibaren gerçekleştirilecek.''

''Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.''

''Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.''

''Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.''



