Beşiktaş , İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'u sezon sonuna kadar kiraladı.

DHA'nın haberine göre bu sezon transferlerin büyük çoğunluğunu Premier Lig'den yapan Beşiktaş, son transferini de yine aynı ligden yapıyor. Siyah-beyazlılar, Southampton'ın 28 yaşındaki sol açığı Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi olan Southampton yönetimi ile de anlaşan Beşiktaş, Göztepe'ye iki futbolcuyu kiralık olarak verecek. Bu futbolcuların Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olacağı öğrenildi.

Redmond'u yarın İstanbul'a getirmek için uğraş veren siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünün ardından oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak. Beşiktaş Redmond'un performansından memnun kalması halinde oyuncuyla sözleşme uzatacak.

TRANSFER REKABETİ

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre ise Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da Southampton forması giyen Nathan Redmond'u transfer etmek istiyordu. Tercihini Beşiktaş'tan yana kullanan İngiliz futbolcu, bugün erken saatlerde Southampton antrenman sahasında takım arkadaşlarına veda etti.

İNGİLTERE'DEN ÜÇ KULÜP İSTEDİ

Bournemouth, Wolverhampton ve Everton'ın da Redmond ile ilgilendiği ancak Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle transferin gerçekleşmediği aktarıldı.

NATHAN REDMOND KİMDİR?

Tam adı Nathan Daniel Jerome Redmond olan futbolcu, 6 Mart 1994 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi.

Futbola Birmingham altyapısında başlayan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu; Burton Albion (kiralık) ve Norwich formalarını giydikten sonra 2016 yılında 13.5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer oldu. İngiliz ekibiyle 7. sezonunu geçiren Redmond, bu sezon sadece 1 maçta 1 dakika süre aldı. Nathan Redmond'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.