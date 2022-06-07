Süper Lig 'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün'le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan 21 yaşındaki futbolcu, Çizme'de transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor.

Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü Igli Tare'nin 11 Haziran'daki seçim sonrası İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşulurken, bir flaş iddia daha gündemi sarstı.

MOURINHO İSTİYOR

İtalyan basınına göre Lazio'nun ezeli rakibi Roma da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor. Haberde, takımın önemli ismi Nicolo Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray 'a teklif yapabileceği belirtildi.

SIK SIK BİLGİ ALIYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi.

SICAK GELİŞMELER BEKLENİYOR

Geride bıraktığımız sezon oynadığı 31 resmi maçta 8 gol atıp 14 asist yapan Yunus Akgün'le ilgili seçim sonrasında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. (Takvim)