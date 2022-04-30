Son dakika! Mino Raiola hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yıldız futbolcuların temsilciliğini yürüten ve transferlerde adı futbolcular kadar çok geçen 54 yaşındaki İtalyan menajer Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Raiola; Balotelli, De Ligt, Donnarumma, Haaland, Ibrahimovic, Pogba, Verratti gibi isimlerin menajerliğini yapıyordu.

Ailesinin mesajında şu ifadelere yer verildi:

Sonsuz bir üzüntü içinde, gelmiş geçmiş en sevecen ve şaşırtıcı Futbol Temsilcisinin vefatını paylaşıyoruz. Mino anlaşmalarda sergilediği aynı güçle sonuna kadar savaştı. Her zamanki gibi Mino bizi gururlandırdı ve bunu asla fark etmedi. Mino, çalışmalarıyla modern futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı. Onun varlığı sonsuza dek özlenecek. Mino'nun futbolu oyuncular için daha iyi bir yer haline getirme misyonu aynı tutkuyla devam edecek. Bu zor zamanlarda alınan büyük destek için teşekkür ediyor ve bu keder anında aile ve arkadaşların mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz.















