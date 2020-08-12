SON DAKİKA | Mert Hakan Yandaş'ın avukatından suç duyurusu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Sağdıç, müvekkilinin özel yazışmalarının haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek sosyal medyada kullanılması üzerine bir açıklama yaptı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 13:10 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Mert Hakan Yandaş'ın avukatından suç duyurusu

Sivasspor'la sezon sonunda sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrata imza atan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı bir yöneticiyle WhatsApp konuşmaları olduğu sosyal medyada iddia edilmişti. 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maç sonrası attığı mesajlar bir anda gündem konusu olmuştu. 

Yazışmaya göre Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar olduğu iddia edilen kişiye Fenerbahçe galibiyeti sonrasında 'büyü bozuldu' şeklinde mesaj atıyor.


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Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından "Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu" diyerek Galatasaray'a göndermede bulunmuştu.


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